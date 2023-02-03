《國金頭條》美股連升３日牛氣逼人，財報利好Ｍｅｔａ飆２３％

《經濟通通訊社３日專訊》通脹尚未受控華爾街卻已牛氣逼人，投資者預計聯儲局的緊縮周

期接近尾聲，美股連續第３日上漲。

納指周四（２日）盤中飆升４﹒２％，收盤較去年底谷上漲逾１９％，接近新牛市。受樂觀

的財報展望提振，Ｍｅｔａ大漲２３﹒２８％，創下２０１３年以來單日最大漲幅。

紐約收盤，納指漲３８５﹒５點，或３﹒３％，報１２２００﹒８２點。標普５００漲

６０﹒５５點，或１﹒５％，報４１７９﹒７６點。道指約持平於３４０５３﹒９４點。

Ｍｅｔａ暴漲至每股１８８﹒７７，創下近 １０ 年來的最佳單日漲幅。蘋果在公布財報

前上漲３﹒７１％，至１５０﹒８２。特斯拉上漲 ３﹒７８％至１８８﹒２７。

聯儲局主席鮑威爾周三（１日）在議息會結束後表示，抗通脹已經取得進展。美國勞工部周

五（３日）將公布１月非農就業數據，料新增就業人數逐步下降。



＊美元升勢仍壓倒歐洲貨幣＊



英倫銀行和歐洲央行均宣布加息５０基點，符合市場預期。英倫銀行暗示，３０年來步伐最

快的升息周期，可能接近尾聲。不過美元反彈，升勢仍壓倒歐洲貨幣。

紐約尾盤，美匯指數反彈０﹒７４％，至１０１﹒７１。歐元兌美元貶０﹒７％，至

１﹒１０９。英鎊兌美元挫１﹒０９％，至１﹒２２４。但美元兌日圓跌０﹒３％，至

１２８﹒６３。

美元反彈造成紐約期金從盤中的９個月高位回落，收盤跌０﹒６％至每盎司１９３０﹒８０

美元。原油期貨價格下跌至３周多以來低位，紐約期油跌０﹒７％，收每桶７５﹒８８美元。布

蘭特期跌０﹒８％，收每桶８２﹒１７美元，是連續第５日收低。（ｊｆ）

