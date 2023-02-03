《運籌帷幄－梁業豪》證券投機應先訂好槓桿比率

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。於筆者新設立的投機╱投資組合內，雖然並不涉及證券孖展

買賣和期貨、期權買賣，當中２０％資金可容許持有一些能提供槓桿效應的投機工具，如衍生權

證、牛熊證與有倍數效應的交易所買賣基金。然而，實際總投機金額不得多於上述２０％資金的

３倍；以筆者的１２０萬港元組合的２０％，即２４萬港元計算，即７２萬港元。

從另一個角度來看，這７２萬港元的上限，連同用作投資的８０％資金，即９６萬港元上限

計算，實際槓桿比率為（７２＋９６）萬港元╱１２０萬港元＝１﹒４倍。由此可見，只要大家

遵守紀律，這個投機╱投資組合須冒的風險其實不大。個人認為，即使大家具有非常豐富的投機

經驗，亦只宜將投機與投資的資金分配比例上調至不高於３０：７０；投機部分的槓桿比率上限

宜為４倍，整個組合則為１﹒９倍。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

