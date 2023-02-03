《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅於近年低位，輪證入場好時機？

《窩輪匯智》上周提到港股累積升幅較大，大市升至２２５００水平之際，投資者不妨作轉

倉或是獲利的準備。本周美國一如預期加息２５個基點，局方發放較鴿派的言論，憧憬美息有望

見頂，加上美股進入業績期，納指１００於周三（１日）及周四（２日）急升逾７％，惟港股則

繼續於２２０００點的水平上上落落，離不開橫行整固的形態。

一如所述，包括美國一眾科技股等將公布業績，接下來進入２、３月份就輪到港股藍籌的業

績期，投資者的窩輪部署又該如何調整？首先，入場部署窩輪前，投資者宜對近期的引伸波幅走

勢先做些功課，進而去選擇產品應對當中的變化。

要了解市場引伸波幅最新的形勢，最直接亦是最簡單就是參考恒指波幅指數的表現。該指數

為反映市場即恒指波動性而設，引伸波幅高即代表市場預期後市較波動，相反則代表市況有機會

較窄幅或牛皮的表現。

那為何買窩輪看引伸波幅？因為窩輪本身是一種以期權為骨幹的衍生產品，較高的引伸波幅

意味參考資產未來的波動性增加，產品由價外變為價內的機會亦增加，反之亦然。因此，當引伸

波幅上升，會對窩輪價格有正面推動，相反則會拖累窩輪價格。

因此，除了對參考資產的看法要準，找個「靚」引伸水平入場亦相當重要。統計過去一個月

恒指波幅指數的變化，高位於３０點子而低位於２２左右，現正處於２４點子即相對偏低水平，

而過去三個月的高位則約４５。雖然往績不反映將來表現，但現時處於過去一段時間的偏低水平

，若認為有機會回升，入場具有值博空間的話，可留意輕微價外及中短年期之選。相反，若覺低

處未算低，擔心仍有下調空間，則可以年期較長的產品應市，其他因素不變下，這類產品對短期

引伸波幅變化的敏感度相對較溫和。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上

市產品銷售主管 劉嘉輝》



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