《金碩良言－黃俊碩》活化雙幣股票交易機制，促進市場健康發展

《金碩良言》今年是癸卯兔年，筆者在此祝願香港社會及廣大讀者能夠「動若脫兔」，把握

香港全面復常及與內地全面通關的機遇，再創事業高峰。其中，在上月１８日立法會通過《

２０２２年年印花稅（修訂）條例草案》為雙櫃台股票的交易機制進行優化，設立市場莊家機制

，令到市場莊家作出特定交易時可以豁免印花稅。正正是香港社會在「兔年」需要觸緊的新機遇

。



在國家《十四五規劃綱要》提出要穩慎推進人民幣國際化，同時支持香港強化全球離岸人民

幣業務樞紐功能，這方面特區政府和財經事務及庫務局多年來在推動人民幣國際化進程之中，都

積極地推出了不少措施。無論是債券、ＥＴＦ交易所買賣基金、以至一些衍生產品，財庫局許正

宇局長帶領的財庫局多年來都著力推動人民幣產品在香港市場多元化，為廣大投資者帶來更多的

選擇，這方面的努力是值得肯定。不過正如政府之前都有提及，香港股票市場在推動人民幣結算

方面，的確是有些落後。



早在２０１１年，香港便推出了「雙幣雙股」上市，首隻以人民幣計價的房地產信託基金

（ＲＥＩＴｓ）匯賢房託上市後，到了２０１２年，合和公路基建也發行人民幣新股，成為全球

首隻以人民幣及港元計價的雙幣雙股。



合和基建後來改名為灣區發展，仍然繼續以雙幣交易，但自此以後就再見不到有雙幣雙股出

現。政府就好似開了一個水塘，但水一直無流入去。其實歸根究柢，就是一直以來都無太大的誘

因，去讓發行人發行人民幣計價股票，所以上市公司的心態，必然是「多一事不如少一事」。



而剛通過的條例草案為市場莊家就特定交易豁免印花稅，將可以為莊家提供誘因，讓港元與

人民幣報價櫃台之間進行進行套戥交，縮減兩個櫃台之間的價格差距，以及可以促進更多投資者

，特別是一些手上持有人民幣資產的海外投資者，能夠透過使用人民幣買賣人民幣計價證券，在

人民幣國際化進程中起著重要一步，從而更加穩固本港的人民幣離岸中心地位。



同一時間，雙櫃台股票交易將容許內地投資者透過港股通直接用人民幣買港股，既可以省卻

匯率兌換的手續，避開匯率變動風險，而且操作上更方便，並可以進一步縮減Ａ股和Ｈ股的價差

。新措施將令到內地投資者更有意欲去投資人民幣計價的股票，這亦是一個很大的誘因，鼓勵更

加多大型內地企業提供人民幣計價證券，為港股通成交額帶來正面幫助。



設立雙櫃台證券是人民幣國際化進程之中極重要一步，筆者相信無論是上市公司、保薦人、

筆者所屬的審計行業，甚至是廣大投資者等各方面，都對今次立法建議予以肯定和支持。不過，

政府似乎並無就雙櫃台證券落實以後，會否令整個上市生態圈中的中小型服務供應商，包括證券

公司、核數師等被進一步邊緣化作出評估，這點是需要政府當局正視。



過去幾十年證券市場經歷過不少重要政策變化，令到香港國際金融中心地位更加鞏固，吸引

更多資金來港，為廣大投資者帶來更多的保障，但是這些政策所帶來的一個間接負面影響，正正

就是令到市場中小型公司的經營環境惡化。自２０１４年滬港通推出以來，聯交所上市公司總市

值由２６﹒５萬億元，上升至２０２１年底的５８﹒７萬億元，足足上升了１倍有多；但同時中

小型證券行的市場份額卻不斷被壓縮，由２０１４年到２０２１年，首１０％的交易所參與者，

市場佔有率由八成上升到超過九成，強者愈強、富者愈富的情況顯而易見。



去年筆者正式代表會計界成為立法會議員以來，不少業界都透過不同途徑向我反映行業苦況

，其中上市審計這方面，一些中小型執業所經營絕對是雪上加霜，最主要是香港上市機制在過去

幾年出現失衡情況，創業板接近零上市集資的情況下，不少依賴為中小型企業上市的服務提供者

，生意額都大幅減少。



當然，筆者自己的主觀願望就是雙櫃台證券落實之後，能夠令香港股票市場的餅進一步造大

，令所有市場參與者都有得「分餅仔」，並且要平均分配，因此筆者希望政府及監管部門能夠實

時監測市場的變化，萬一再出現「強者搶晒啲餅食」的情況，就必須想辦法作出適時的修正，從

而做到雨露均沾，拓寬中小型服務供應商的生存空間，促進香港整個金融業界的長遠健康發展。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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