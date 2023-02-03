《缸邊隨筆－石鏡泉》加息、高息、新窮人

《缸邊隨筆》美儲局宣布加息四分一厘，到４﹒５至４﹒７５厘區間，進一步放緩了加息步

伐；鮑威爾表示，這次加息周期完結前，至少會加多兩次息，卻沒有具體講明最終加息至多少。



以上大致符合市場普遍預期，除了鮑威爾說，投資者不要指望今年會減息。因市場曾一度以

為，加息會於上半年見頂，並於年底前開始減息，但周二（３１╱１）蕪文《兵凶戰危買這兩種

股》便已指「莫說是減息，加息頂位之高，以及維持時間之長或會遠超市場預期」。



除股、樓投資者外，對香港的中產乃至普通市民，加息又有幾關事？香港金管局總裁余偉文

也認為，高息環境持續，本港亦會維持高息狀態，故他勸喻市民在置業或借貸時，要管理好利息

風險，最重要的是供款人有能力還貸款，即是都係那句：借定唔借，還得到先至好借。且不去探

究這個與負資產的關係，但在未來至少１年的加息、高息環境下，你也要避免自己淪為「新類型

窮人」。



＊社會看窮人不同了＊



「窮」也有新舊之分？被譽為「最偉大的社會學家」、波蘭裔的英國社會學家鮑曼

（Ｚｙｇｍｕｎｔ Ｂａｕｍａｎ）在其著作《工作、消費主義和新窮人》描述，歷史上不同時

期出現的工作倫理和消費主義，如何塑造了社會對窮人的看法，而今時的窮人卻正處於有史以來

最危險的境地。



鮑曼認為，我們已從１９世紀的生產者社會，進入了消費者社會，而窮人的身份價值同時被

逐步貶低。從前的生產者社會對窮人的態度雖有矛盾：一方面恐懼和反感，另一方面卻是憐憫和

同情；然而，今時的窮人變成了麻煩和包袱，消費者社會對窮人不再同情，而是反感和恐懼，甚

至想徹底消滅窮人。



因為從前的生產者社會，窮人還可憑著工作倫理，例如一家之主、家庭經濟支柱等的身份，

獲得「不懶惰」、「有用」、「有價值」的認同與讚賞，但處於今天的消費者社會，隨著科技與

全球化的發展，生產效率的提高，勞動力的需求便沒有之前般殷切了，而人的價值也從以生產衡

量而變成了以消費來衡量，很多人也藉著消費，尋求自我認同，獲取社會地位，並以別人認為有

意義和價值的方式生活。



＊消費社會 新窮人多＊



鮑曼指出，目前全球趨勢就是透過大幅減少產品和服務的壽命，以及提供不穩定的工作，把

經濟導向短周期和不確定的生產，而主流價值觀亦變成了消費、消費、消費以外，還是消費。一

個人若不消費就沒有了價值，在消費者社會的窮人被認為是多餘的，不能增加社會財富之餘，還

會加重社會負擔。以上描述是否似曾相識？



你或認為自己並不窮，但「消費者社會」的新類型窮人可以是坐擁幾百萬，乃至上千萬元樓

的業主，揸價值幾十萬至過百萬元的車，但要他拿出１萬元現金也覺得很吃力的人！當月尾一出

糧，他就要供車、供樓，日常生活很節儉，今餐食得勁，下餐就要食碗麵。攞名牌包包，著名牌

衣履，但一旦有病要入醫院，卻不能選住私家醫院，因沒有買醫保。衣著光鮮，出糧就要找卡數

；不幸被裁員，便找不到卡數。這些又是否你的寫照？



之前零息時代，賺錢太容易，正如小米（０１８１０）的雷軍說，站在風口上，豬能飛上天

。雖然他原本說的是科創順應潮流的「風口」項目，或是加入了對的行業，但零息時代的紅利，

或加入了「風口」行業，的確會令人有「發達容易」的感覺。



＊以解難能力見真章＊



如果你感到現在很難賺錢，便顯示你已落後於時代。從前「靠父幹」、父母幫手俾首期；普

通程式員都可獲公司ｏｐｔｉｏｎｓ，甚至加密貨幣能讓人一朝發達的「美好年代」將不復再，

因那只是時代帶來的機遇，主要看運氣，而不是像今時要真正以能力，包括知識、技術等，來解

決難題分高下，量價值。



新一代富豪都是靠創新科技起家的。打工仔若非從事創科，發達固然不容易，但搵食又會否

很艱難？那就要看自己是不是在「增量市場」或「存量市場」。



所謂「增量市場」就是市場可愈來愈大，而且供不應求，「藍海」陸續出現；「存量市場」

則是一個成熟的市場，不但同業已在分同一個餅，而且這個市場亦不會變大，作為從業員，恐怕

只得個「做」字，甚至隨時會被人搬走了自己件芝士。



不過，如果你懂得用腦、用新模式改造舊行業，把新玩法帶給消費者，便有機會在這「紅海

」裏，找到「藍海」。由加息、高息塑造的新時代需要一些能繼續「輸出」價值的人。



要不斷學習、與時並進，才會令你具有價值；在某個領域上，做到極致，或熟練的境界，才

較有機會在職場生存下來。在行業的一個細分領域，努力進修，再練好功夫，深耕細作，精心打

磨自己。



在裁員潮下，要保住荷包，未雨綢繆，便要改掉貪慕虛榮的習慣，做好儲蓄準備。其實，生

活過得好不好，只有自己才知道，不要再花時間、花錢在一些無謂的虛榮上，也不要先使未來錢

。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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