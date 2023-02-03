歐康維視（０１４７７）：乾眼症新藥Ｉ期臨床試驗順利完成

《經濟通通訊社３日專訊》歐康維視生物（０１４７７）公布，其研發的治療乾眼症的Ｉ類
新藥ＯＴ－２０２（酪氨酸激酶抑制劑）的Ｉ期臨床試驗已經順利完成。該試驗為一項單次╱多
次給藥在中國健康成人受試者中的隨機、雙盲、安慰劑對照的安全性、耐受性及藥代動力學特性
的臨床試驗。中國Ｉ期臨床試驗共入組３０例受試者。在Ｉ期臨床試驗中，該藥在健康成人受試
者中表現出良好的安全性和耐受性特徵。該公司目前也在推進ＩＩ期臨床試驗研究。（ｍｈ）
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