恒指半日低收４００點，碧服挫逾６％，恒隆地產逆市升２﹒７％

《經濟通通訊社３日專訊》美股三大指數個別發展，納指收漲３８４點，港股向下，恒生指
數半日收報２１５５８，跌４００點或１﹒８２％，主板成交７１７﹒８２億元。恒生中國企業
指數報７３５８，跌１４７點或１﹒９７％。恒生科技指數報４６１０，跌８６點或１﹒８３％
。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒４元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交５２﹒８５億元
；美團收報１７１﹒７元，跌４﹒９元或２﹒７７％，成交３２﹒２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０６﹒１元，跌２﹒９元或２﹒６６％，成交２５﹒４２億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
碧桂園服務（０６０９８）收跌６﹒３７％，報１９﹒１元，該股成交約３２９８萬股，涉
資６﹒３７億元，盤中高見２０﹒３５元，最低見１８﹒９６元；中國平安（０２３１８）跌
４﹒０６％，收報５７﹒９５元；龍湖（００９６０）跌３﹒９１％，收報２４﹒５５元。
另外，恒隆地產（００１０１）逆市收升２﹒６９％，報１６﹒０２元，該股成交約４９４
萬股，涉資７８７４萬元，盤中高見１６﹒１４元，最低見１５﹒６２元；創科實業
（００６６９）升１﹒０３％，收報１０８元。（ｋｙ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇