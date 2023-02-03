恒指半日低收４００點，碧服挫逾６％，恒隆地產逆市升２﹒７％

《經濟通通訊社３日專訊》美股三大指數個別發展，納指收漲３８４點，港股向下，恒生指

數半日收報２１５５８，跌４００點或１﹒８２％，主板成交７１７﹒８２億元。恒生中國企業

指數報７３５８，跌１４７點或１﹒９７％。恒生科技指數報４６１０，跌８６點或１﹒８３％

。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒４元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交５２﹒８５億元

；美團收報１７１﹒７元，跌４﹒９元或２﹒７７％，成交３２﹒２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０６﹒１元，跌２﹒９元或２﹒６６％，成交２５﹒４２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

碧桂園服務（０６０９８）收跌６﹒３７％，報１９﹒１元，該股成交約３２９８萬股，涉

資６﹒３７億元，盤中高見２０﹒３５元，最低見１８﹒９６元；中國平安（０２３１８）跌

４﹒０６％，收報５７﹒９５元；龍湖（００９６０）跌３﹒９１％，收報２４﹒５５元。

另外，恒隆地產（００１０１）逆市收升２﹒６９％，報１６﹒０２元，該股成交約４９４

萬股，涉資７８７４萬元，盤中高見１６﹒１４元，最低見１５﹒６２元；創科實業

（００６６９）升１﹒０３％，收報１０８元。（ｋｙ）

