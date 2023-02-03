《盤後部署》恒指本周跌逾１０００點，招行走勢轉弱宜減倉

《經濟通通訊社３日專訊》恒指今日繼續回軟，低開１４７點，報２１８１１。重磅科技股

初段沽壓較大，京東（０９６１８）低開３﹒３％，百度（０９８８８）低開２﹒１１％，滙控

（００００５）亦低開１﹒７３％。恒指跌幅曾擴至近５００點，低見２１４５９，半日跌

４００點，報２１５５８。午市部分科技股跌幅收窄，恒指跌勢稍為喘定，惟最終未能在本周收

高於兩萬二關。

恒指全日收報２１６６０，跌２９７點或跌１﹒３６％，主板成交１２９９﹒６０億元，本

周累計跌１０２８點或４﹒５３％。國企指數報７３８７，跌１１８點或跌１﹒５８％。恒生科

技指數報４６３４，跌６２點或跌１﹒３３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６３，跌２２點或跌０﹒６８％，成交３７８６﹒４９

億元人民幣；深證成份指數報１２０５４，跌７６點或跌０﹒６３％，成交２１６０﹒９８億元

人民幣。



＊碧服連續兩日墊底藍籌＊



科技股方面，百度（０９８８８）跌４﹒４２％，報１４４﹒８元；美團（０３６９０）跌

２﹒１５％，報１７２﹒８元；京東集團（０９６１８）跌２﹒３７％，報２３０﹒８元；阿里

巴巴（０９９８８）跌２﹒６６％，報１０６﹒１元。

汽車股方面，比亞迪（０１２１１）再遭巴菲特減持，今日跌２﹒７５％，報２５４﹒８元

；小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒２１％，報４２﹒０５元；吉利汽車（００１７５）跌

１﹒５６％，報１２﹒６４元；長汽（０２３３３）去年純利按年增２３％，今日升１﹒４％，

報１１﹒６元。

內房股繼續受壓，碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒２５％，報１８﹒９２元，連續兩日成

為表現最差藍籌股；碧桂園（０２００７）跌３﹒７８％，報２﹒８元；龍湖（００９６０）跌

２﹒７４％，報２４﹒８５元；中海外（００６８８）跌２﹒１７％，報２０﹒３元。



＊招行收市失守２０天線＊



部分內銀股走勢續弱，招行（０３９６８）。跌３﹒８％，報４８﹒１５元，該股成交約

４２５９萬股，涉資２０﹒６１億元，盤中高見５０﹒０５元，最低見４７﹒８５元。

在日線圖上，招行自１月２７日高位５３﹒４５元開始回落，上日收市已失守１０天線，今

日收市更跌穿２０天線。參考股價由去年１１月開展的升軌，都是在２０天線有較多支持。如今

失守此移動平均線，相信會繼續回調至２５０天線附近。中長線持貨者可考慮現價減持五成倉位

，若果２５０天線亦失守則全數沽出。（ｅｒ）

