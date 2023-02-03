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03/02/2023 09:55

【外圍經濟】經濟不景氣兼通脹未解決，英國及歐盟分別再加息半厘

　　《經濟通通訊社３日專訊》繼美國聯儲局加息２５個基點後，英倫銀行與歐洲央行
（ＥＣＢ）周四（２日）分別宣布加息５０個基點。
　　英倫銀行貨幣政策委員會以７比２的投票結果，將基準利率上調至４厘，為自２００８年以
來的最高水平。多數委員認為，薪資強勁增長和勞工持續短缺，仍在加劇通脹壓力。
　　雖然行長貝利仍表示通脹風險偏向上行，但英倫銀行的最新預測卻顯示，今年通脹率可能會
從去年１０月創下４０年高位的１１﹒１％，驟降至４％左右，並可能在明年回落至低於２％的
目標水平。這個預測暗示決策者可能無需進一步大幅加息，
　　市場人士認為，英倫銀行可能不願再上調利率，因為英國面臨經濟衰退，預計５個季度內
ＧＤＰ將下滑近１％，未來３年將有５０萬人失業。
　
＊拉加德：下月再加息半厘＊
　
　　在歐盟方面，ＥＣＢ一如市場預期將存款利率上調至２﹒５厘，為２００８年以來的最高水
平。行長拉加德指通脹前景正在改善，但同時也表示幾乎肯定下個月會再次加息半厘。她警告，
該行史上最激進的貨幣緊縮行動尚未結束。
　　拉加德表示，３月時經濟形勢將會變得更加清晰，屆時將發布新的季度經濟預測，包括近期
能源價格回落的影響。（ｊｆ）

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