【國際要聞】英國火車司機周內第二次大罷工，工會警告陸續有來

《經濟通通訊社３日專訊》英國火車司機工會將於當地時間周五（３日），發起本周第２輪

大罷工，並警告若和資方下周的談判仍未有突破，後續還會有更大規模行動。

工會表示將有１﹒２萬名司機參與周五的罷工，導致全英１２條鐵路幹線的交通癱瘓。倫敦

的倫敦橋及維多利亞等火車站樞紐將會關閉。（ｊｆ）

