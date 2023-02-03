【國際要聞】英國火車司機周內第二次大罷工，工會警告陸續有來

《經濟通通訊社３日專訊》英國火車司機工會將於當地時間周五（３日），發起本周第２輪
大罷工，並警告若和資方下周的談判仍未有突破，後續還會有更大規模行動。
工會表示將有１﹒２萬名司機參與周五的罷工，導致全英１２條鐵路幹線的交通癱瘓。倫敦
的倫敦橋及維多利亞等火車站樞紐將會關閉。（ｊｆ）
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