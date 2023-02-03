【國際要聞】澳洲新版５元紙幣棄用英王查理斯三世頭像

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲央行周四（２日）表示，新版５元紙幣將不會採用英王查理
斯三世的頭像，有關決定獲得執政工黨的支持。
英女王伊利沙白二世去年９月去世後，按照傳統，英聯邦國家的貨幣會改換成新君主頭像。
不過，澳洲新鈔將改為展現「原住民文化和歷史」。工黨政府更指，澳洲過去在紙幣中採用女王
頭像是基於對她個人的尊重，而不是為了展示英國王權地位。（ｊｆ）
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