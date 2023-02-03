《台股攻略－黃振宇》外資連日入市，台股創近７月收市新高

《台股攻略》美國科技股帶領美國納指上揚，但電子股走弱，台股今日（３日）面臨高位回

吐壓力，航運及金融股漲跌互見，加權指數一度跌９１點，但隨著台積電回穩，指數跌幅收窄，

最終收１５６０３點，微升７點，創７個月收市新高，成交金額為２３７２﹒７２億元（新台幣

．下同），三大法人合共淨買入１００﹒７１億元，外資已連續１４個交易日錄得淨買入，累計

淨買入２６９１﹒１億元。

電子股方面，台積電曾跌至５３６元，但午後獲資金支持，倒升０﹒４％，收５４２元；日

月光投控收１０６元，升２﹒９％；大立光及台達電升超過１％；聯電、鴻海、國巨及廣達則跌

０﹒２％至０﹒６％。ＡＢＦ載板大廠沽壓沉重，欣興跌４﹒５％，南電跌３﹒６％。大價股的

信驊漲停，收２５００元，創８個多月新高；旭隼、亞德客－ＫＹ及譜瑞－ＫＹ均升１％至２％

，力旺、創意及嘉澤均跌０﹒５％至１﹒２％。航運股方面，貨櫃三雄走勢回穩，萬海收

７９﹒５元，升１﹒２％；長榮收１５７元，升０﹒６％；陽明收６３﹒６元，升０﹒２％。散

裝航運的四維航、新興、中櫃及榮運均升０﹒２％至０﹒７％；中航、台航、裕民、正德、宅配

通及慧洋－ＫＹ均跌０﹒４％至１﹒２％。金融股受壓，國泰金、富邦金及兆豐金均跌超過１％

，玉山金、台新金及永豐金則升０﹒２％至０﹒６％。

外資連日入市，繼２００６年３月２７日至５月９日後，再創下連日淨買入最大金額紀錄，

更支撐台股連升四周，惟投資者需留意法人動向，若外資由買轉賣，需慎防大市高位回吐風險。



《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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