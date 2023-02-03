  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2023 17:57

《台股攻略－黃振宇》外資連日入市，台股創近７月收市新高

　　《台股攻略》美國科技股帶領美國納指上揚，但電子股走弱，台股今日（３日）面臨高位回
吐壓力，航運及金融股漲跌互見，加權指數一度跌９１點，但隨著台積電回穩，指數跌幅收窄，
最終收１５６０３點，微升７點，創７個月收市新高，成交金額為２３７２﹒７２億元（新台幣
．下同），三大法人合共淨買入１００﹒７１億元，外資已連續１４個交易日錄得淨買入，累計
淨買入２６９１﹒１億元。
　　電子股方面，台積電曾跌至５３６元，但午後獲資金支持，倒升０﹒４％，收５４２元；日
月光投控收１０６元，升２﹒９％；大立光及台達電升超過１％；聯電、鴻海、國巨及廣達則跌
０﹒２％至０﹒６％。ＡＢＦ載板大廠沽壓沉重，欣興跌４﹒５％，南電跌３﹒６％。大價股的
信驊漲停，收２５００元，創８個多月新高；旭隼、亞德客－ＫＹ及譜瑞－ＫＹ均升１％至２％
，力旺、創意及嘉澤均跌０﹒５％至１﹒２％。航運股方面，貨櫃三雄走勢回穩，萬海收
７９﹒５元，升１﹒２％；長榮收１５７元，升０﹒６％；陽明收６３﹒６元，升０﹒２％。散
裝航運的四維航、新興、中櫃及榮運均升０﹒２％至０﹒７％；中航、台航、裕民、正德、宅配
通及慧洋－ＫＹ均跌０﹒４％至１﹒２％。金融股受壓，國泰金、富邦金及兆豐金均跌超過１％
，玉山金、台新金及永豐金則升０﹒２％至０﹒６％。
　　外資連日入市，繼２００６年３月２７日至５月９日後，再創下連日淨買入最大金額紀錄，
更支撐台股連升四周，惟投資者需留意法人動向，若外資由買轉賣，需慎防大市高位回吐風險。
　
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2023
《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀
人氣文章中國故事03/02/2023
《神州經脈》內地港澳全面通關　財新服務業PMI見擴張　滬指跌
人氣文章財經熱話03/02/2023
比亞迪績佳不敵股神再沽貨　跌至咩位買入較安全？
人氣文章財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章FOCUS03/02/2023
【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金