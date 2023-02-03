《談國論企－黎偉成》中俄更密切冀漸緩美反華惡勢力

《談國論企》即使暫時未有中國官方的公布，相信中共中央政治局委員、中央外事工作委員

會辦公室主任王毅將在２０２３年２月２０日到訪俄羅斯首都莫斯科，為國家主席習近平應邀赴

俄之行作出具體安排，進一步強化中俄兩國關係；如美國國務卿布林肯於２月５日起的一個星期

赴中國之行，無疑會作出「政治表演」，中國仍願與之一會以稍緩美方極端反華惡勢力，但須隨

時揭露和狠批美國霸道單向的小動作與大惡行，彰顯正氣。



＊俄國邀習近平國事訪問乃隆而重之國際大事＊



我一直指出，中國改革開放逾４０年特別是最近１個年代以來所取得的豐碩成果，相當難得

，卻引來美國等若干國家「紅了眼」；尤其是美國，該國的（１）上一任總統特朗普已毫不要臉

地單邊霸道地對華輸美商品多番加徵關稅，和在經貿、企業、科技等許許多方面打壓、攬炒，到

（２）現任的拜登更多番誓神斫願的作「四不一無意」胡承瞎諾，卻反過來以「國家力量」式的

對中國進行全面圍堵和封殺，乃中俄、中美高層次的外交接觸，成近期世界廣為注視的重要政治

活動。

先談（甲）王毅之赴俄，顯然是為國家主席習近平訪問莫斯科作好前期的全面部署和安排。

習近平於２０２２年１２月２１日會見應中共邀請訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫，

指出（Ｉ）「中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治理朝著更加

公正合理的方向發展」，和（ＩＩ）「在烏克蘭危機問題上，希望有關各方保持理性克制，開展

全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切」，已清清楚楚表明中國在中俄、烏克蘭危機這

兩個重大問題的立場、政策和精神。

梅德韋傑夫亦轉達俄羅斯總統普京邀請習近平到俄國作國事訪問，故王毅此番到莫斯科，會

是為習近平訪俄作好部署和安排。我估計，習近平國事訪俄，會是在２０２３年３月下旬，即在

人大、政協兩會之後成行。

再看（乙）中美。中國國家主席習近平於２０２２年１１月１４日到印尼巴峇島二十國集團

領導人第十七次峰會，剛抵埠便應邀與拜登會晤後，布林肯便表會在２０２３年初到中國；而布

林肯會要在２０２３年２月５日起的一個星期到中國，消息是由美國白宮發布的，但中方仍保持

緘默，大有冷待之概。

清楚地記住：習近平在印尼巴峇島會拜登時，十分明確地強調「台灣問題是中美關係第一條

不可逾越的紅線」，並敦促對方「希望美方將總統先生的承諾落到實處」，是更為明確的嚴重警

告，而布林肯就正正是完完全全把拜登的「四不一無意」、「承諾」一一反過來而為之的大奸角

。君不見，布林肯在過去兩年多作出的異常頻密的列國周遊，每一次都離不開造假消息、作無理

無法的「指控」，目的是要千方百計從國際層面聯群結眾的全面圍堵、封殺中國，是為布林肯是

不受歡迎的人物，卻又不能不接觸者也。冷而待之，甚至惡而斥其非，是布林肯會受到的應有「

待遇」。



＊中方要把美方所議負面因素披露免被歪曲惡搞＊



對於布林肯此行，我建議，中國宜採取的對待策略有（一）直斥美方近期所作出的許許多多

劣行，包括要警告拜登政府（ｉ）在芯片、太陽能等方面的全面扼殺；（ｉｉ）對華為的封鎖，

甚至要絕而欲滅之等等，必會受到合法合理的反制。

最重要的，當然是（二）中國的主權問題，尤其是涉台的主權問題，以及涉港、涉疆、涉藏

等內政問題，要重申習近平對拜登所言之「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，更警

告林布肯要對美國共和黨藉的新任美國眾議院議長麥卡錫不要在中國台灣問題上胡作非為。

要特別指出的，更是（三）對與美方會談後的公布方式，相當重要。中美高層近年多次會面

，因美方敵意重重，談不合攏者十之八九，故會後每多各自表述，本屬合理的安排，但美方每一

次的自行表述，都肆意歪曲、惡意插刀，製造許許多多空間和機會進一步打壓、圍堵中國，故建

議中國此番公布與美方會晤的消息，闡述到中方的政策、觀點的同時，還得把中方對美方不認同

的事情，也一併披露，千萬不要讓美方乘機自言自語，漫天蓋地的製造虛假、惡意之論，打壓中

國。

我要重申：自從中華人民共和國於１９４９年成立以來，美國佬一直反共反華，特別是美國

輪流執政的民主、共和兩黨，反共反華是共識和共同政策，拜登此番的「友好」示意，只是臨急

之「變」，能合作，當然要合作，但千萬不要對美國霸權主義和侵略性行為掉以輕心。尤其是拜

登推手弄出的烏克蘭亂局，目的就是要推翻俄國，進而滅絕中國，讓美國「獨霸」天下無人能阻

，可以嗎？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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