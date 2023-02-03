《欣勢利導－陳欣》三大央行議息，美、歐、英走勢各異

《欣勢利導》周四（２日）凌晨美聯儲公布議息結果，加息幅度如市場預期放慢至２５個基

點。主席鮑威爾於會議後新聞發布會表示仍需繼續加息，依然保持偏「鷹」論調。但由於會後聲

明剔除了通脹高居不下的措辭，因此被市場解讀為「鴿派」聲明。加上近日美國ＰＭＩ及ＡＤＰ

等一眾數據表現不佳，令美元一度受壓。

除美聯儲外，歐洲央行及英倫銀行也於同日公布議息結果。基於通脹壓力，歐銀上調利率

５０基點至３％，並計劃３月將再加息５０基點，但由於去年１２月央行行長拉加德曾表示

２０２３年上半年會加息三次，但本次聲明中只提及３月加息，因此市場認為歐銀「鷹派」態度

明顯轉弱，致歐元突破１﹒１後未能企穩回落。

而英倫銀行方面，最新決議同樣加息５０基點，利率上調至４％。但因經濟數據表現疲弱及

通脹高企問題，罷工浪潮席捲各行各業，致市場相信英銀未來將無力繼續加息，而ＩＭＦ更大幅

下調２０２３年英國經濟預期至收縮０﹒６％，令英鎊承壓。

技術上，歐元及英鎊均保持上升趨勢，歐元兌美元支持為１﹒０８，短線有機會再度測試

１﹒１阻力；而英鎊兌美元於１﹒２４５再次遇阻，形成雙頂，若短線未能突破該位，則看支持

１﹒２及１﹒１８。

《資深外匯分析師 陳欣》



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