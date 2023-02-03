【註冊發行】資深投行人士王驥躍：全面註冊制不會帶來ＩＰＯ暴增

《經濟通通訊社３日專訊》中證監日前宣布全面實行股票發行註冊制改革正式啟動。資深投
行人士王驥躍表示，全面註冊制並不會帶來ＩＰＯ數量暴增，每年還是４００－５００家的新上
市家數，市場穩定是更重要的事。市場承受力決定著中證監放的註冊數量。但因發行價放開了，
投行的單票ＩＰＯ收入可以提高，因此還是利好券商的。（ｌｃ）
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