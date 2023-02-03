《午市前瞻》恒指未重返廿天線則短期升浪完結，濠賭股首選銀娛

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２１５５８，跌４００點或１﹒８２％，主板

成交７１７﹒８２億元。恒生中國企業指數報７３５８，跌１４７點或１﹒９７％。恒生科技指

數報４６１０，跌８６點或１﹒８３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７９﹒４元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交５２﹒８５億元

；美團收報１７１﹒７元，跌４﹒９元或２﹒７７％，成交３２﹒２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０６﹒１元，跌２﹒９元或２﹒６６％，成交２５﹒４２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：資金觀望經濟數據及藍籌業績期＊



恒指連日回吐，今早沽壓加劇，上午早段已跌穿２０天線。椽盛資本投資總監曾永堅向《經

濟通通訊社》表示，恒指由去年１０月底至上月高位２１７００已累升超過８０００點，但一直

都未有大幅回吐。他指出，目前跌穿２０天線後須觀望多一至兩日，以判斷該線支持力，若期間

未能重返其上，即證明短期升浪已經結束。

曾永堅提到，之前恒指大升主要因為大戶基金作長期部署，即使已大升一輪，但普遍港股佔

比仍處於較低水平，未來會否加大部署，則要觀望未來一至兩月的宏觀經濟，是否證明內地經濟

正在復甦。他又指，藍籌業績即將來臨，此前長線資金部署或將轉為審慎，預計期內恒指將會反

覆上落。以黃金比例０﹒３８２倍計算，恒指或回落至１９５００至１９６００，但即使如此恒

指中長線升浪亦不算完結。



＊長汽難吸引資金吸納＊



長城汽車（０２３３３）公布截至去年１２月３１日止年度業績快報，純利按年增

２３﹒０９％至８２﹒７９億人民幣，基本每股收益為０﹒９１人民幣。曾永堅指暫時數據表現

不過不失，但近期市場傾向以新能源車銷量評估汽車股，１月長汽新能源車銷量跑輸同行，資金

未必願意大舉吸納，預期未來股價亦難有太突出表現。



＊賭收強勁復甦能否持續仍要觀望＊



行政長官李家超宣布，香港及內地將於下周一（６日）開始全面通關，包括所有口岸不設人

數限制、不需預約、取消出入境前核酸檢測要求；通關概念之一的濠賭股目前已累積一定升幅，

今早股價偏軟。曾永堅指如金沙（０１９２８）及永利（０１１２８）等外資賭股，去年１０月

至今已累升一倍有多，即使今日宣布全面通關，所有通關復常因素早已反映。儘管１月賭收大幅

超出市場預期，但當中涉及農曆年因素，須觀望多兩至三個月，看看強勁復甦能否延續，屆時才

真正有利依賴賭收的金沙及永利。

他指可以留意博彩業務比例較低的銀娛（０００２７），因為澳門旅遊人數有望恢復，但對

抵澳的內地遊客博彩意欲則有保留，認為賭收增長未能保證下，選擇銀娛較為有利，同時該股累

積升幅較小。（ｈｃ）

