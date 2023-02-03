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03/02/2023 18:11

【企業盈警】瑞安建業（９８３）料去年盈轉虧蝕１﹒６億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》瑞安建業（００９８３）發盈警，預期集團２０２２年度將錄得
淨虧損約１﹒６億元，而２０２１年度的淨溢利約７６００萬元。
　　集團指，預期錄得虧損主要歸因於去年度人民幣貶值９﹒３％而引致的匯兌虧損約２﹒４５
億元，相對於２０２１年度因匯率升值２﹒９％　而產生的匯兌收益約７３００萬元。（ａｃ）

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