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03/02/2023 14:45

【通關復常】美聯：通關效應北水南湧，料２月一手交投飆升３倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》香港與內地將於下周一（６日）起全面通關。美聯物業住宅部行
政總裁（港澳）布少明表示，新一年樓股暢旺，隨著防疫措施逐一撤銷，中港兩地全面通關的憧
憬正式實現，市場喜訊接踵而來，是次措施將進一步刺激「北水南湧」，為樓市已呈現的大陽春
局面增添「催化劑」，靜待已久的新盤部署陸續登場，故料本月一手將錄得２０００宗成交，有
望創半年新高，按月飆升３倍，二手亦有望創１９個月新高，並錄得約５０００宗水平，全季續
現「陽春旺市」。
　
＊今年樓價料升１成至１成半＊
　
　　他指出，雖然美國再次加息，但加幅度溫和及預期，本港銀行更未有跟隨，反映息口逐步見
頂，將為本港樓市注入動力，買家入市信心亦隨經濟向好而增加。而且中港通關，經濟逐步復常
，樓市氣氛回暖，筍盤已告消化，業主叫價議幅收窄，樓價喘穩，個別於去年樓價跌幅顯著的屋
苑，現時樓價更錄得較明顯升幅。預期今年樓價有望升１成至１成半。
　
＊２月增聘目標逾２００人＊
　
　　布少明表示，為迎接市場新機遇，美聯住宅部將於重點戰略據點不設上限增兵，招聘活動亦
全面復常，２月份增聘目標將逾２００人。
　　他續指，為迎接市場新機遇，以及香港全面復常，中港兩地人流物業及資金流增加，美聯物
業住宅部將會捕捉市場商機，趁勢吸納精英人才，在具戰略價格及預期成交活躍的區域將增兵，
擴充人數不設上限，全面恢復招聘，藉以擴大市場份額。（ｂｉ）

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