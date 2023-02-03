【通關復常】廠商會：全面落實零檢疫通關，將助港商拓內銷業務

《經濟通通訊社３日專訊》香港與內地下周一（６日）起全面落實通關，陸路口岸將不再設

人數限額，並取消出入境前核酸檢測要求，所有出入境口岸亦會重開。香港中華廠商聯合會對此

感到鼓舞，指與內地全面通關，是香港復常之路中最關鍵的一步，讓港人可以無障礙地往返內地

，有利各界把握國家發展機遇，而內地旅客重臨香港，可為香港內需環節帶來強勁支撐，加快經

濟復甦。



＊全面落實零檢疫通關，將有助港商拓展內銷業務＊



廠商會會長史立德衷心感謝中央政府重視和積極回應香港社會對通關的需求，亦感謝特區政

府在推動社會復常和通關方面所作的努力，為港人往返內地掃除障礙。他說，全面通關能推動香

港與內地之間的人文交流、經濟活動復常，社會各界均能受惠。

對香港廠商而言，他表示，生產活動在農曆新年假期完結後，正陸續恢復，商會的兩地經貿

推廣活動亦重新活躍起來，加上在國家「穩增長」和「擴內需」的政策支持下，不同省市正陸續

邁上疫後經濟重建的發展軌道，未來一年內地經濟前景可期，在此時全面落實零檢疫通關，將有

助港商拓展內銷業務，及時抓緊內地消費強勁反彈的勢頭。此外，取消核酸檢測等要求亦可為跨

境司機帶來便利，讓陸路跨境運輸更暢通，有望加快改善今年的香港出口及轉口表現。



＊內地旅客將免核檢，料帶動本港餐飲酒店業復甦＊



他又表示，內地復辦訪港旅行團，而內地旅客來港亦不再受入境配額和核酸檢測限制，相信

有助刺激更多內地人士來港旅行和參與商業活動，進而帶動訪港旅遊業、零售、餐飲、酒店等行

業加快復甦，為香港經濟注入動力。

廠商會亦歡迎特區政府取消由海外和台灣入境人士的疫苗接種要求，並期望可盡快取消相關

人士入境前的快測要求，相信能令「你好，香港！」等推廣香港旅遊和商機的項目發揮更大效用

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