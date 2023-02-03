《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，近６周累升１﹒５２％

《經濟通通訊社３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１５８﹒７５點，按周升
０﹒５６％，創９周新高。ＣＣＬ見底（１５６﹒３７點）後近６周計，累升１﹒５２％。反映
新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新春後樓市順利進入季節性旺市，加上美國放緩
加息，相信樓價可以繼續穩步上升。現時ＣＣＬ距離短期目標１６０點，僅相差１﹒２５點或
０﹒７９％。昨天（２日）美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變
，對本地樓市的影響將於２月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。
＊近６周ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ齊升逾２％＊
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５９﹒１３點，按周升０﹒６３％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１５７﹒５８點，按周升０﹒７１％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中
小型單位）齊創１０周新高。樓價見底後近６周計，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升２﹒１２％，ＣＣＬ
（中小型單位）累升２﹒０９％。
ＣＣＬ（大型單位）報１６４﹒６２點，按周跌０﹒１３％。新春前豪宅樓價繼續反覆偏軟
，近６周ＣＣＬ（大型單位）累跌０﹒９０％。
＊近６周港島樓價累升４﹒２２％＊
本周四區樓價齊升。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒１７點，創７周新高，按周升
０﹒５１％，連升６周共４﹒２２％。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５３﹒４０點，按周升
１﹒１９％，升幅７周以來最大。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６９﹒０５點，按周升
０﹒５１％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１４７﹒３８點，創９周新高，按周升０﹒０７％，連
升４周共１﹒６７％。
今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，市區樓價升幅明顯拋離新界兩區。
樓價見底後近６周計，港島累升４﹒２２％，九龍升２﹒３８％，新界東升０﹒７２％，新界西
升０﹒５７％。
（ｂｉ）
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