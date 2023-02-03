【美鷹加息】匯豐范卓雲料美國再加息四分一厘見頂

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐環球私人銀行認為，繼美國聯儲局於２月１日放緩加息２５

個基點後，美國加息周期即將結束，利率快將見頂和通脹緩和將為債券投資者創造有利的投資環

境。



＊最快明年第二季才減息２５個基點＊



匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預測，聯儲局將於３月再次加息

２５個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至４﹒７５－５％，然後在今年內保持利率在峰值區

間內不變。由於聯儲局認為通脹仍處於高位並持續關注工資增長，預計在２０２４年第二季之前

不會降息，聯儲局最快在明年第二季才減息２５個基點，然後在明年第三季再次降息２５個基點

。

范卓雲補充，雖然聯儲局一再重申其工作尚未完成，但聯邦公開市場委員會提供的大量數據

顯示緊縮周期可能接近尾聲，包括經濟放緩和商品價格下跌，而主席鮑威爾表示租金成本應該很

快開始趨於平穩。



＊加息放緩表明美元強勢已告終＊



范卓雲指出，美國加息周期即將結束與通脹放緩，顯然對債券投資者有利，該行維持對發達

市場、亞洲和新興市場投資級公司債券持偏高比重配置立場。對股票投資者而言，美國通脹緩和

、勞工市場穩健而估值回落，均支持該行對美國股票的溫和偏高配置和對全球股票的中性配置的

觀點。

范卓雲表示，加息放緩表明美元強勢已經告終，當全球經濟稍後進一步顯示觸底跡象，且通

脹擔憂進一步減弱時，美元表現將遜於其他主要及亞洲貨幣。由於中國重啟經濟速度快於市場預

期，推動全球風險情緒改善，該行轉而看淡美元。預計中國經濟復甦２０２３年增長率重上５％

，將帶領亞洲經濟增長加速，支持該行對中國內地、香港和亞洲股票的偏高比重配置觀點。

（ｂｎ）

