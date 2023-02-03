【通關復常】飲食業料全面通關助生意增一成，盼回復至疫前九成

《經濟通通訊社３日專訊》稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，業界熱烈歡迎香港和內地下

周一（６日）起全面通關，指旅客能帶動整個零售、餐飲消費鏈，預期飲食業生意額將有一成至

一成半增長，計劃增加人手，但現時增聘人手有困難，又指２月及新年後是傳統旅遊淡季，現時

放寬未必會令旅客量一下子急增，香港承載能力應可應付。



＊困擾飲食界的負面因素消除＊



徐汶緯接受商台訪間時表示，農曆新年假期期間，有數十萬內地旅客到訪澳門，預料香港再

放寬後，來港旅客會比澳門多。徐汶緯對今年旅遊餐飲業表現非常正面樂觀，因過往困擾業界的

負面因素，包括限聚措施、疫情、旅客大跌等都已消除，期望年尾結算，遊客生意可回復至疫情

前８至９成。



＊高級品牌消費已率先受惠＊



優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，近日較有信心的同業都積極擴張，特別是於空置率較高的

尖沙咀及銅鑼灣開店，同時亦增聘人手。他認為，政策持續放寬，尤其疫苗通行證放寬後，餐飲

生意已重回疫情前９成，加上政府向外推廣及通關等，餐飲業重回疫前水平指日可待，甚至可較

過往更好。他表示，自上月初步通關後，不少高級品牌消費已先受惠，相信全面通關後，一般零

售、日用品，以至貴價及平民餐飲都能受惠。



＊旅遊界料環球旅客今年難復甦＊



另外，旅遊促進會總幹事崔定邦預計，業界的生意額會有所提升，尤其主要以陸路口岸通關

的內地旅客會恢復會較快，環球旅客方面，今年內難以回復至疫情前水平，因預料香港航班到明

年才能到恢復至疫情前的運力。（ｃｌ）

