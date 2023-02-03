【夜期時段】即月期指最新報２１６９３點，升５０點，高水３３點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６５７點，升１４點，低水３點

，最新報２１６９３點，升５０點，高水３３點，合約成交１２２４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４０１點，升１９點，高水１４點，最新報７４０３點，

升２１點，高水１６點，合約成交６３５張。

