【夜期時段】即月期指最新報２１６９３點，升５０點，高水３３點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６５７點，升１４點，低水３點
，最新報２１６９３點，升５０點，高水３３點，合約成交１２２４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４０１點，升１９點，高水１４點，最新報７４０３點，
升２１點，高水１６點，合約成交６３５張。
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