【通關復常】澳門：恢復內地旅行團來澳政策，為復甦打下強心針

《經濟通通訊社３日專訊》國務院港澳事務辦公室發布關於全面恢復內地與港澳人員往來的

通知，自２０２３年２月６日零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關

人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

澳門政府今日舉行新聞發布會，經濟財政司司長李偉農表示，十分感謝中央政府及國務院港

澳事務辦公室的支持和協助，實施恢復內地旅行團來澳政策，這對澳門旅遊復甦及恢復經濟活力

，必定發揮很大的促進作用，為經濟復甦打下強心針。



＊年初三酒店入住率高達９２％＊



李偉農指，今年１月８日實施免核酸通關，當日旅客已錄得近４萬人次，較去年日均增加超

過１５４％。內地七天（１月２１－２７日）的春節黃金周假期，據初步統計，總入境旅客

４５﹒１萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升２９７％。１月２４日（年初三），錄得破

９萬（９０３９１人次）入境旅客，是自疫情以來錄得最高單日旅客紀錄。酒店平均入住率亦相

當理想，春節黃金周澳門酒店平均入住率超過８５％，較去年春節上升２２個百分點，當中以年

初三的入住率最高，達９２％。



＊重點推動綜合旅遊休閒業發展＊



隨著一系列惠澳政策及通關逐步正常化，來澳旅客數量持續穩定增加，經濟及旅遊復甦，正

朝著良好態勢取得進展。新的一年，澳門政府必定繼續用好中央政府的惠澳政策，重點推動綜合

旅遊休閒業發展，落實「１＋４」適度多元發展策略。加大力度推進「旅遊＋」跨界融合，持續

開展一系列擴客源工作，加強線上線下推廣澳門安全宜遊。不斷鞏固內地客源市場，並會重新加

強吸引香港旅客，以及創造條件開拓國際客源。（ｂｎ）

