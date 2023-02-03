【通關復常】李家超：整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備

《經濟通通訊社３日專訊》香港及內地將於下周一（６日）開始全面通關，行政長官李家超

表示，在部署通關方面，政府全情投入，好認真及小心處理，感謝同事與緊密內地以及不同單位

的聯繫，亦指政府已聆聽市民訴求，認為整體部署能符合政府要求。

他指出，香港具有眾多優勢，有不少優質景點以及自然景點等，在舉行會議方面亦有優勢。

對於５０萬張從世界不同地方來香港的免費機票，他指出，本港包括旅遊界及機場等，均已在宣

揚方面作出準備，對今年經濟活動因此而引起的人民往來交流充滿信心。（ｂｎ）

