《經濟通通訊社３日專訊》香港及內地將於下周一（６日）開始全面通關，行政長官李家超
表示，在部署通關方面，政府全情投入，好認真及小心處理，感謝同事與緊密內地以及不同單位
的聯繫，亦指政府已聆聽市民訴求，認為整體部署能符合政府要求。
他指出，香港具有眾多優勢，有不少優質景點以及自然景點等，在舉行會議方面亦有優勢。
對於５０萬張從世界不同地方來香港的免費機票，他指出，本港包括旅遊界及機場等，均已在宣
揚方面作出準備，對今年經濟活動因此而引起的人民往來交流充滿信心。（ｂｎ）
03/02/2023 11:52
【通關復常】李家超：整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備
《經濟通通訊社３日專訊》香港及內地將於下周一（６日）開始全面通關，行政長官李家超
表示，在部署通關方面，政府全情投入，好認真及小心處理，感謝同事與緊密內地以及不同單位
的聯繫，亦指政府已聆聽市民訴求，認為整體部署能符合政府要求。
他指出，香港具有眾多優勢，有不少優質景點以及自然景點等，在舉行會議方面亦有優勢。
對於５０萬張從世界不同地方來香港的免費機票，他指出，本港包括旅遊界及機場等，均已在宣
揚方面作出準備，對今年經濟活動因此而引起的人民往來交流充滿信心。（ｂｎ）
|財經熱話03/02/2023
【受惠政策？】港府力撐旅遊業 收租股值博嗎？吼實呢個價位買領展！
|香港要聞03/02/2023
【通關復常】李家超：下周一全面通關 所有口岸不設限額 免核酸
|財經熱話03/02/2023
《午市前瞻》恒指若未重上廿天線則短期升浪完結 濠賭股首選銀娛
|大行報告03/02/2023
【大行炒D乜】長汽績後大行點評價？醫療股點部署？一click就知道
|開市Good Morning03/02/2023
溫鋼城：港股或已步入整固期 宜趁低吸納作短線部署
|香港要聞02/02/2023
【預算前瞻】總商會倡派不少於五千元消費券 延長還息不還本計劃
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰