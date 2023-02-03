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03/02/2023 11:12

【通關復常】陳國基：截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南下

　　《經濟通通訊社３日專訊》政務司司長陳國基表示，下周一（６日）起與內地全面通關，自
從１月８日本港與內地首階段通關後，香港特區政府持續與粵、深政府溝通，通關後港府加強了
資訊發放、上調年廿七至年三十通關人數安排等。截至２月２日起，各口岸錄得約７７萬人北上
、７０萬人南入，通關後促進了人民交流合作，認為現時已具備全面通關條件。（ａｃ）

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