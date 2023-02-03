【通關復常】陳國基：截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南下

《經濟通通訊社３日專訊》政務司司長陳國基表示，下周一（６日）起與內地全面通關，自

從１月８日本港與內地首階段通關後，香港特區政府持續與粵、深政府溝通，通關後港府加強了

資訊發放、上調年廿七至年三十通關人數安排等。截至２月２日起，各口岸錄得約７７萬人北上

、７０萬人南入，通關後促進了人民交流合作，認為現時已具備全面通關條件。（ａｃ）

