《經濟通通訊社３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港經歷３年疫情後已進入新階段
，自１月８日首階段與內地通關後，１月８至２９日，每日確診個案由１﹒４萬宗下跌約８成至
３０００宗，污水檢測發現的人均病毒量亦由３３０萬跌至３２萬；輸入個案佔本地數字比率維
持低水平，約２﹒６％左右，而輸入個案中，內地只佔１６％，反映內地輸入風險低。醫療服務
方面，新冠入院人數持續下降，非合資格人士和公院求診人數，也無因為首階段通關而上升。
（ａｃ）
03/02/2023 11:32
【通關復常】盧寵茂：本港疫情並無受通關影響，輸入個案屬低水平
《經濟通通訊社３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港經歷３年疫情後已進入新階段
，自１月８日首階段與內地通關後，１月８至２９日，每日確診個案由１﹒４萬宗下跌約８成至
３０００宗，污水檢測發現的人均病毒量亦由３３０萬跌至３２萬；輸入個案佔本地數字比率維
持低水平，約２﹒６％左右，而輸入個案中，內地只佔１６％，反映內地輸入風險低。醫療服務
方面，新冠入院人數持續下降，非合資格人士和公院求診人數，也無因為首階段通關而上升。
（ａｃ）
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