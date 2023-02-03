《經濟通通訊社３日專訊》行政長官李家超今早交代全面與內地通關的細節。被問到短期防
疫隔離設施的後續處理，李家超指，因當時疫情危急而增加的防疫設施，如方艙醫院等，已委派
財政司副司長統籌相關設施的處理方案。他強調會按目前疫情數據和趨勢，以決定要備用多少防
疫設施，不需備用的設施可考慮用作其他短期用途，包括轉為青年旅舍或舉辦短期青年和交流活
動等。同時，亦需考慮設施的維修費用，及提防雨季、風季會否出現水浸情況等。（ａｃ）
03/02/2023 11:59
【通關復常】李家超：擬將部分防疫設施作青年旅舍或舉辦交流活動
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官李家超今早交代全面與內地通關的細節。被問到短期防
疫隔離設施的後續處理，李家超指，因當時疫情危急而增加的防疫設施，如方艙醫院等，已委派
財政司副司長統籌相關設施的處理方案。他強調會按目前疫情數據和趨勢，以決定要備用多少防
疫設施，不需備用的設施可考慮用作其他短期用途，包括轉為青年旅舍或舉辦短期青年和交流活
動等。同時，亦需考慮設施的維修費用，及提防雨季、風季會否出現水浸情況等。（ａｃ）
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