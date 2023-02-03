【企業盈警】竣球控股（１４８１）料去年盈轉虧最多１８５０萬元

《經濟通通訊社３日專訊》竣球控股（０１４８１）發盈警，預計２０２２年度錄得除稅後

虧損介乎約１５５０萬元至１８５０萬元，而２０２１年度的經審核除稅後溢利則為約１６０萬

元。預計去年虧損主要歸因於整個年度紙張成本增加；由於市場競爭激烈，向客戶提供較低的價

格；及行政開支增加的綜合影響。（ａｃ）

