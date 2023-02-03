《經濟通通訊社３日專訊》易緯集團（０３８９３）發盈警，截至去年１２月底止的中期將
錄得約１０９０萬元之綜合淨虧損，而上年同期錄綜合淨虧損約８２０萬元。
集團認為綜合淨虧損增加主要歸因於，疫情下相關城市的封鎖導致有關的項目意外延期致使
若干大型室內解決方案項目的項目成本增加，毛利減少；財務成本增加；及期內有關支付辭退福
利的一次性人員重組成本增加而導致員工福利支出增加。（ａｃ）
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03/02/2023 16:56
【企業盈警】易緯集團（３８９３）料中期虧損擴大至１０９０萬元
《經濟通通訊社３日專訊》易緯集團（０３８９３）發盈警，截至去年１２月底止的中期將
錄得約１０９０萬元之綜合淨虧損，而上年同期錄綜合淨虧損約８２０萬元。
集團認為綜合淨虧損增加主要歸因於，疫情下相關城市的封鎖導致有關的項目意外延期致使
若干大型室內解決方案項目的項目成本增加，毛利減少；財務成本增加；及期內有關支付辭退福
利的一次性人員重組成本增加而導致員工福利支出增加。（ａｃ）
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