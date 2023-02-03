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03/02/2023 17:17

【企業盈警】玖龍紙業：料中期盈轉虧最多蝕１４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》玖龍紙業（０２６８９）發盈警，預計截至去年底止中期錄得虧
損１２﹒５億至１４﹒５億元人民幣，而２０２１年同期錄純利約２７﹒７５億元人民幣。
　　集團指，錄得虧損主要原因由於疫情對國內市場造成不利影響；俄羅斯與烏克蘭的衝突導致
全球高通脹；及產品售價大幅下降，而原材料成本和銷量保持相對穩定，導致期內毛利率大幅下
降。（ａｃ）

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