《小傳日記》農夫山泉賣水都要加價？睇落無本生利都有嘢怕！

《小傳日記》美、英、歐議息都塵埃落定之後，魚缸終於都係要回一回，今日最終要跌，仲

連條廿天線都企唔穩！

雖然鮑叔叔就話通脹已經開始減慢，不過有啲後遺症都而家先開始爆。呢兩日農夫山泉

（０９６３３）就公布，打算將杭州市內嘅１９Ｌ桶裝水加價，經查證之後，農夫山泉方面回應

的確係今個月起，杭州市１９Ｌ桶裝水由２０銀人仔加到去２２銀人仔，加幅都有一成，不過暫

時就未有其他產品要加價。

賣礦泉水嘅農夫山泉可以算係其中一種無本生利嘅生意，簡單嚟講撈殼水倒入樽就賣得，而

呢種無本生利嘅操作的確捧到農夫山泉老闆鍾睒睒做神州首富。至於加價原因係乜，之前執行董

事兼財務負責人周震華就提過，原來「撈殼水倒入樽」其中一個最大嘅變數就係個「樽」。周震

華就話，公司所面臨嘅成本壓力，已經超過企業單方面可以消化嘅水平，上年ＰＥＴ膠樽價格按

年貴咗三至四成。

上年膠貴都可以理解，當時油價每桶百幾銀美金，生產塑膠成本一定都係直線上升，如果當

時加價都係無可厚非。不過而家油價都落返七八十銀美金，除非塑膠原料商唔肯減返，呢個時候

先用膠貴原因嚟加價都差咁啲說服力，請請！



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