【美國加息】ＤＷＳ：考慮幣策對經濟影響滯後，儲局取態不積極

《環富通基金頻道３日專訊》ＤＷＳ美國經濟學家Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ

Ｓｃｈｅｒｒｍａｎｎ指，由於通脹出現明顯降溫跡象，聯儲局將政策利率從之前的大幅上調

５０至７５個基點，縮減到上調２５個基點，符合普遍預期，但這因素可能不是央行改變立場的

主要動機。貨幣政策對經濟影響出現時間滯後，才可能是２０２３年首次會議取態較不積極的主

因。一般認為，加息需要三至四個季度才能充分展現對經濟的影響，這一考慮對聯邦公開市場委

員會而言愈來愈重要，因為勞動力市場在本次加息周期展開後９個月仍然充滿韌性，可能令市場

採取較為「觀望」的態度。



＊將決定期限延至３月，料明年初才減息＊



央行銀行家並未如市場預期般，修訂對進一步加息的指引。「在目標範圍內持續加息才最合

適」這句指示並無改變，表明聯儲局願意進一步收緊貨幣政策。儘管前瞻性指引仍然偏向鷹派，

但目前４﹒５厘至４﹒７５厘的利率水平與人們普遍提及的「５厘以上」理想高位相距不遠。在

記者會上，聯儲局主席鮑威爾再次提到市場避而不談的事實：勞動力市場「極度緊張」並「繼續

失衡」。他重申，通脹仍然偏高，而聯儲局需要維持緊縮政策一段時期。

整體而言，鮑威爾再次推遲市場對今年內減息的預期，但同時通過再次確認１２月的終端利

率略高於５厘，暗示加息周期或已接近尾聲。此舉符合預期，但需要注意，聯儲局已將決定的期

限延長至３月份的下一次會議，在此之前將有大量勞動力市場及通脹數據公布。預計聯儲局並無

在３月份暫停加息的打算，屆時極可能再次加息２５個基點，但若經濟活動持續低迷，這種情況

或會改變。

儘管經濟放緩可能導致５月份會議宣布暫停加息，但在聯儲局表明願意減息前，勞動力市場

需大幅改善。市場希望減息在２０２３年內實現，而ＤＷＳ則預計要到２０２４年初才會發生。

（ｗａ）

