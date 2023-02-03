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即市新聞

03/02/2023 11:13

《「香」講積金－香敏華》新年大計，去除繁瑣

　　《「香」講積金》兔年伊始，筆者謹祝各位讀者投資得心應手！　一年之計在於春，新年宜
好好計劃，為全年的工作打好基礎。去年投資市場波動，投資者應檢視自己的投資組合，看看資
產增值的進度是否與目標出現很大落差，並相應調整計劃。此外，為了讓檢視投資組合的過程更
順利，投資者可考慮整合自己的強積金帳戶。
　　檢視投資組合的步驟包括了解自己的投資目標和年期是否有變化、組合是否需要相應調整、
有哪些投資缺乏績效等。假如打工仔因為轉工關係持有多個強積金個人帳戶，便會收到不同強積
金受託人寄來的信件或電郵，需花更多時間整理投資組合績效。事情複雜起來，可能令投資者失
去檢討的動力，一年之計因而泡湯。
　　整合強積金帳戶，即是將數個強積金帳戶合成一個，以方便管理。不少強積金供應商為鼓勵
成員整合帳戶，會因應強積金帳戶的累算權益提供優惠，故理論上集中強積金資產更「著數」。
　更重要的是，整合強積金帳戶後，倘若日後提取強積金供款，只需要向單一公司提出申請，省
卻不少時間。
　
＊ＴＶＣ帳戶也可整合＊
　
　　一年之始，除了檢視投資組合外，打工仔可能也在為交稅惆悵。為鼓勵打工仔及早養成儲蓄
習慣，為退休開支作出準備，政府通過法例，由２０１９年４月１日起，作出可扣稅自願性供款
（ＴＶＣ）可享稅務優惠，扣稅額上限為６萬元，最高可節省稅款１﹒０２萬元。由於ＴＶＣ和
個人帳戶要分開處理，若過去數年皆透過不同強積金供應商安排ＴＶＣ，亦可考慮整合ＴＶＣ帳
戶。同樣地，強積金供應商亦有推出鼓勵打工仔整合ＴＶＣ帳戶的優惠計劃，有興趣的打工仔不
坊留意。
　　要整合強積金帳戶，第一步要知道自己的強積金計劃名稱及帳戶號碼。強積金計劃成員可透
過強積金受託人寄出的周年權益表獲得相關資料，或直接所持有計劃的強積金受託人查詢。倘若
對自己持有多少個強積金帳戶也茫無頭緒，可以下載積金局的「個人帳戶資料查詢表格」，填妥
後連同身分證明文件副本交回積金局查詢。但積金局只會回覆成員在哪些受託人公司有戶口，計
劃成員仍要自行向相關受託人取回帳戶號碼。另一方法可以申請成為積金局「個人帳戶電子查詢
」（ｅＰＡ）服務的用戶，以查詢個人帳戶紀錄。知道所有的強積金計劃名稱及帳戶號碼後，便
可將資料填入「計劃成員整合個人帳戶申請表」，交給所選定的受託人，手續非常簡單。最後，
筆者再祝大家整合強積金的過程順利亨通！
《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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