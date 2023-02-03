《基金債券攻略－凌風》女股神的ＥＴＦｓ，等於細價科技股

《基金債券攻略》上日提到，人稱女股神或木頭姐的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，早幾

年食正科技股大升的熱潮，一度聲名大噪。



但隨著科技熱潮退卻，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ創立的ＡＲＫ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（下稱方舟投資），旗下幾隻ＥＴＦｓ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ

Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ）的表現也大幅滑落，當中旗艦的創新ＥＴＦ（ＡＲＫＫ），去年大

幅下跌六成七，而其他幾隻ＥＴＦｓ，最少都要跌三成半左右（請參考上日文章的附表）。



當我看到這個跌幅的時候，即時感覺是，與其說這些是ＥＴＦｓ，倒不如說是單一的科技股

，因為說得上是ＥＦＴｓ，應該是一籃子的股票吧！



我比較過一些傳統的科技股基金，發覺去年的平均跌幅都只是三成多左右，其中一個因是這

些基金買的，主要是大型科技股。



大型科技股的跌幅始終有限，最強的蘋果，去年股價只下跌兩成七左右；另一龍頭

Ａｍａｚｏｎ則跌四成，較誇張的只有Ｆａｃｅｂｏｏｋ，即Ｍｅｔａ，去年股價大約下跌六成

。但踏入２０２３年之後，Ｍｅｔａ股價已經轉強。截稿前，Ｍｅｔａ股價昨日急升兩成三，令

到年初至今已大升五成。



Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的科技ＥＴＦｓ，主力買中小型的科技公司。因此，在她的

ＥＴＦｓ持股名單中，你不會見到蘋果、Ａｍａｚｏｎ、Ｍｅｔａ、Ｔｗｉｔｔｅｒｓ或

Ａｌｐｈａｂｅｔ等耳熟能詳的名字，絕大部分都是剛冒起，甚至名不經傳的公司。



唯一例外可能是替她打响名堂的Ｔｅｓｌａ了。大家或許聽過，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ

Ｗｏｏｄ是以看好Ｔｅｓｌａ而成名的。當時Ｔｅｓｌａ還未賺錢，但Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ

Ｗｏｏｄ力排眾議兼身體力行，大手吸納Ｔｅｓｌａ，成為幾隻ＥＴＦｓ的最大持股。前幾年

Ｔｅｓｌａ股價大升，令Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的ＥＴＦｓ收穫不少。



不過，去年除了中小型科技股大幅調整之外，連這隻龍頭科技股兼全球最大的電動汽車股也

大幅回落，全年下跌約六成半，自然拖累她的ＥＴＦｓ的表現。不過，我查看

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的幾隻ＥＴＦｓ持股資料，發覺Ｔｅｓｌａ的重要性已經降低了

。



過去多隻ＥＴＦｓ的最大持股都是Ｔｅｓｌａ，直到去年９月，只剩兩大龍頭ＥＴＦｓ，包

括創新ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）和自動化ＥＴＦ（ＡＲＫＱ）的最大持股仍然是Ｔｅｓｌａ。但到年

底時的持股資料中，該兩隻ＥＴＦｓ中的Ｔｅｓｌａ，已經跌至第三大持股。



事實上，過去兩三年，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ也買始減持Ｔｅｓｌａ的持股。不過

，隨著近期Ｔｅｓｌａ的股價回升，令到該兩隻ＥＴＦｓ的Ｔｅｓｌａ，又再成為最大持股而已

。



從投資者的角度，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ主理的ＥＴＦｓ，確實有它的吸引力，因

為既是主動揀股，可以自己控制買入和賣出的時間，但收費卻跟追踪指數的ＥＴＦｓ一樣便宜和

方便，實在很有賣點。



不過，她幾隻ＥＴＦｓ都貫穿「顛覆性創新」的理念，所選的股票，很多都是只有概念，沒

有盈利的公司。即是說，這些股票的風險會較高。如果選中類似Ｔｅｓｌａ這類股票，並識於微

時，表現當然會十分出色，但如果選錯了股票，基金的價格也會大上大落。



但我也認同，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ所設定的幾個主題，長遠是科技發展的大方向

，如果以小注的心態買入她的ＥＴＦｓ，並當自己是買入一隻綜合性的小型科技股，也在適當時

候「收割」，應該是不錯的投資選項，因為與其自己去挑選一些未為人知的科技股，不如搭她的

順風車，只要識得落車！《凌風》



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