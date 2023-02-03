《投資新視野－鄧嘉南》把握三大趨勢，迎接市場新機遇

《投資新視野》受能源轉型、去全球化、美國家庭去槓桿過程終結影響，加上多個政府在新

冠疫情期間推出財政及貨幣政策措施，未來１０年或會迎來一個全新周期。在塑造２０２３年及

以後市場的強大趨勢中，投資者應密切關注下列三個中期趨勢。



＊一、收緊貨幣政策將限制財政政策＊



由於通脹超出目標，各地現正採取歷來最全面的緊縮貨幣政策。自全球金融危機以來，央行

的常規及非常規政策均傾向避免債務償付成本升勢過急。目前，債務水平上升與利息成本下降已

不可能同時出現。政府財政部門將會受壓，急需開源節流，而利率上調會導致政府壓縮預算。當

政府不把這些成本納入現有債務負擔數字，市場便會把焦點放在中期政策框架上。

更緊縮的預算增加企業和投資者在未來被加徵稅項的機會；政府動用開支以刺激增長的成本

會上漲；緊縮政策亦致使資源分配衝突及政治兩極化的可能性增加；而且收緊預算會使未來金融

穩定風險上升。這意味著不明朗因素增加、周期性擴大及現金流波動加劇，而風險資產的估值大

幅回落。



＊二、地緣政治導致供應鏈地區化＊



由於地緣政治價值觀日趨重要，並且受多極化帶來的緊張局勢影響，供應鏈將繼續邁向地區

化。該狀況將使不結盟國家不合比例地受惠。一方面，供應鏈從來都算不上太全球化，除了中美

的直接貿易外，與貨品相關的全球化已經傾向區內多於區際。另一方面，若說全球化的整體指標

在近年停滯不前，理由是亞洲國家正在消耗更多區內製造的產品。隨著亞洲國家在價值鏈向上移

動，這絕對是自然的結果。

以往依賴中美兩國龐大政治及貿易關係的跨國企業正開始另覓出路，創建「中國為中國」供

應鏈，以及其他地區的供應鏈。投資者或可得益於不結盟地區（主要是亞洲）經濟體，以及小型

股持倉。



＊三、化石燃料需求加速下滑＊



受俄烏戰爭影響，化石燃料的需求呈歷來最急劇跌勢，全球能源危機加快各地區以不同的政

策加速轉型步伐。相信可以為投資者帶來機遇。而因應化石燃料需求下滑，商品供應方作出反應

的機會不大。因此，顯得矛盾的是相關商品的價格很可能會維持在高位。投資於轉型資產，如現

牽涉大量碳排放但已訂立可靠轉型計劃的公司，回報潛力或較為理想。

另外，已發展經濟體與發展中經濟體之間的潔淨能源融資成本差距很大。新興市場的資本成

本差距為９％至１３﹒５％，先進經濟體及中國則為２﹒５％至５﹒５％。長遠來說，資本成本

偏高對轉型不利，但就短期而言，這可為投資者帶來機會。



＊掌握三大中期趨勢，迎接市場新機遇＊



上述三個中期趨勢（財政政策限制、供應鏈進一步區域化及化石燃料需求下滑）將帶來一個

全新環境，意味著在通脹高企及反覆、利率周期更波動、資產相關性較高、估值多次下調，以及

資本和資源密集周期的環境下，未來下個周期的市場領導者可能會截然不同。能把握這些持續多

年的由上而下趨勢，投資者方可進行合理投資布局。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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