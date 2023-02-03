《雷鳴天下－雷鼎鳴》中美在台海終會一戰？

《雷鳴天下》美國空軍機動司令部（Ａｉｒ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｍａｎｄ）一名四

星上將米尼漢（Ｍｉｋｅ Ｍｉｎｉｈａｎ），寫了一份對內的備忘錄，正式發布日期是周三

（２月１日），但１月２７日已流出，當中提醒他的手下，在２０２５年中美有可能開戰，但美

國防部認為，此說並不代表國防部的立場。



＊倘中國近岸開戰 美無勝算＊



我不猜測米尼漢說此話的動機，但他所言卻很可能反映美國一部分好戰將領及政客的主觀願

望；不過，與中國直接開戰，並不符合美國利益，尤其是在中國近岸開戰，美國更殊無勝算。月

前有一「智庫」，在其自設的沙盆推演中說美國會「慘勝」，此推演模型建基於荒謬的假設之上

，早已被人批得體無完膚，若其假設不這麼離地，美國的結局恐怕是大敗；當然，若戰事不在受

中國中程導彈保護的遠洋，那麼中國卻是勝不了。



最符合美國短綫利益的戰略，還是找台灣蔡英文政府替美國打代理人戰爭，若是打不過，台

灣被中國收回，便展開「巷戰」，埋伏下特務、破壞分子等，使被統一後的台灣施政舉步維艱，

從而令到中國要花費大量資源，應付台灣內部的動亂與破壞，中國的發展也因而受到遏制。我們

可稱此戰略為「毒丸戰略」，吞下毒丸會毒發身亡，也可稱之為「刺蝟戰略」或「箭豬戰略」；

既然知道台灣有刺，便不會實施統一的部署。打著這種如意算盤的心態，在美國國務院批准向台

販賣Ｍ１３６火山車載布雷系統（Ｍ１３６ Ｖｏｌｃａｎｏ Ｖｅｈｉｃｌｅ－

Ｌａｕｎｃｈｅｄ Ｓｃａｔｔｅｒａｂｌｅ Ｍｉｎｅ Ｓｙｓｔｅｍ）一事上便充分反映出

來。



＊布地雷「毒丸戰略」 台內部也反對＊



這種系統是美國８０年代發展出來的武器，賣給台灣要價１﹒８億美元，其特點是在短時間

內可在大面積大量布下地雷，據說１０分鐘內可噴出１３，４４０枚地雷，阻延敵方坦克或汽車

的前進。美國軍方自稱，行人路過因重量不夠，不會引爆，也可遙控停止其爆炸功能。



這段軍售消息曝光後，引發了台灣內部大量的反對。歷史上，金門馬祖曾布下過數以萬計的

地雷，當地居民長期生活在滿布地雷的島嶼上，能不驚恐乎？１９９６年台灣國防部才找來一間

英國排雷公司，清理了近１０萬枚地雷，當中也有爆炸事故，工程人員兩死一傷，但近年仍有發

現未排除掉的地雷。



在台灣布下地雷，絕不可能減弱中國統一台灣的決心，最大的受害者是住在雷區的台灣人民

，他們也不會相信這些地雷對人民安全；對台獨分子而言，這倒可能為他們爭取短暫的逃命時間

，所以他們肯定會支持；而對美國而言，可賺一點軍費，國際反雷組織視地雷為罪惡，但她不會

理會，烏克蘭據說有四分一的國土已是地雷區，也不見美國政府譴責烏克蘭。



＊打巷戰異想天開 或有利民心歸順＊



在不屬於自己的地方埋地雷，不理當地人民死活，與日本侵華時日軍用過的焦土政策，本質

上並無分別；不少報道還指出，美國早已派遣人員赴台，進行巷戰訓練。台灣絕大部分人民根本

沒有投身戰場的意慾，要他們打巷戰，是異想天開、自己壯壯膽的想法；但當中貫穿著的思想，

仍是把犧牲台灣人民的性命不當一回事，輿情上一旦失控，可被台灣人民視作台獨分子逃命前找

別人當炮灰之舉，反而有利於將來統一後民心的歸順。



在中國近代史上，中共有著極為豐富應付「箭豬戰略」的經驗。１９４９年前後解放戰爭年

代，中共哪曾因為當時國民政府擁有遠為先進的武器，而不敢趕走蔣介石政府？當時國民黨在全

國各地留下了大量特工搞破壞，但過不了幾年，局勢便完全受控。



今天的台灣若明地裏搞地雷，暗地裏搞潛伏特工，也許會短期製造一點損失，但這是改變不

了歷史的。



＊麥卡錫欲訪台 中國勢再軍演＊



美國在阿富汗留下大量武器，武裝阿富汗的政府軍，但後者卻帶領塔利班去接收這些武器，

其中一部分還流入美國黑市，間接助長了美國的槍殺案，前車殷鑑，美國卻是不懂；但台灣與阿

富汗有一點不同，台灣民進黨政府是用台灣納稅人的錢買武器，前阿富汗政府則無此財力。



掏空台灣，找台灣分子替美國打代理人戰爭，可能已成美國國策，反正美國早晚會「失去」

台灣，所以美國政客對台海的和平不會太在意；而中國顯然不會縮手，不進行統一，最好的策略

，我相信還是「北平模式」封鎖台灣，以武逼統。美國眾議院議長麥卡錫（Ｋｅｖｉｎ

ＭｃＣａｒｔｈｙ）蠢蠢欲動，要繼前任議長佩洛西之後再訪台灣，恐怕還是會給中國多一次機

會，進行封鎖台灣的軍演。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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