《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監明確今年五大重點任務

《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人民幣持續走強，折射經濟向好預期

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人民幣匯率昨日走強，人民幣對美元匯率中間價升至２０２２年８月以來新高。專家表示，在外

部壓力趨緩、國內經濟向好態勢明顯背景下，人民幣匯率將呈現雙向波動、溫和回升、逐步趨近

長期合理區間的走勢。



中證監明確２０２３年五大重點任務

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中證監２日召開２０２３年系統工作會議，對全面實行股票發行註冊制改革進行動員部署。會議

提出今年五大重點任務，包括抓好全面實行股票發行註冊制改革，更加精准服務穩增長大局，堅

守監管主責主業等。



瞄準三大主線，地方財政加力提效

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近期，多地公布２０２２年預算執行情況及２０２３年預算草案報告。記者梳理發現，今年地方

財政支出強度將加大。地方財政支出將圍繞促進消費恢復、增加有效投資、為市場主體減負三大

主線重點發力。





《上海證券報》



中證監部署２０２３年資本市場五大重點工作

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中證監２日召開２０２３年系統工作會議。會議部署今年五大重點任務，包括抓好全面註冊制改

革，更加精准服務穩增長大局，推動提高上市公司質量和投資端改革，鞏固防範化解重大金融風

險攻堅戰持久戰成效等。



券商指全面註冊制將為資本市場增添更大活力

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中證監日前就全面實行股票發行註冊制主要制度規則向社會公開徵求意見。證券業熱議全面註冊

制改革正式啟動，多家券商表示全面註冊制將給中國資本市場增添更大活力。



開年來減稅降費政策連發

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今年以來，財稅部門接連出台多項減稅降費政策，助力企業紓困解難，為經濟進一步企穩向好注

入強勁動能。





《證券時報》



中證監：全力以赴抓好全面實行註冊制改革

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中證監昨日召開２０２３年系統工作會議。會議指出，要全力以赴抓好全面實行股票發行註冊制

改革，集證監系統之力推動這項關乎資本市場全局的重大改革平穩落地，穩步推進資本市場制度

型開放。



北向資金創紀錄買入Ａ股

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２０２３年開局，北向資金買入Ａ股的迫切程度令市場始料不及，其淨流入節奏和規模從未如此

凶猛。數據顯示，北向資金在１月淨流入Ａ股規模達１４１３億元人民幣，這是２０１４年以來

最高淨流入月份。



汽車家居等領域促消費新政將出台

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商務部２日在國務院新聞辦發布會上表示，消費方面，將繼續強化政策引領，聚焦汽車、家居等

重點領域，推動出台一批新的政策，謀劃重點活動，形成一波接一波的消費熱潮。（ｌｃ）

