【大國博弈】英媒：布林肯周日起訪華２天，期間將晤習近平

《經濟通通訊社３日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，美國國務卿布林肯周日

（５日）起展開為兩日的中國之行期間，預計將在北京與中國國家主席習近平會面，成為五年來

第一位獲此待遇的美國最高外交官，並是自２０１８年１０月以來，再度有美卿訪問中國。報道

稱，布林肯還將與王毅和秦剛。

對上一次在北京會晤習近平的美國國務卿，是２０１７年訪華的蒂勒森，他在前美國總統特

朗普任期的第一年赴北京訪問。蒂勒森的繼任者蓬佩奧次年訪華，但未獲習近平接見。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二（３１日）表示，布林肯將於２月５日至６日訪華

，與中方官員討論的議題涉及俄烏衝突、尋求中美重啟軍事和氣候變化合作等議題。不過，中國

外交部未公布布林肯的行程資料。



＊人民日報：陣營對抗沒有前途，互利共贏人心所向＊



官媒《人民日報》連續多日發表有關中美關係的評論文章，最新文章指出，本屆美國政府到

處拼湊「小圈子」，企圖圍堵中國，遲滯甚至阻礙中國發展。這種違逆時代潮流、製造集團政治

和陣營對抗的做法，引起了國際社會廣泛擔憂。即使在美國盟友中，也有越來越多國家認識到，

跟隨美國盲目反華行不通，與美國對華政策保持距離、加強戰略自主符合自身利益，採取理性務

實的對華政策才是正路。

文章又指，美方應以冷靜、理性、現實的態度看待和處理中美關係，停止對華遏制打壓，將

無意尋求同中國「脫勾」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國的承諾落到實處，為世界和平

發展承擔大國應有的責任。（ｊｔ）

