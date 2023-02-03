【註冊發行】中證監：全力以赴推動股票發行註冊制改革平穩落地

《經濟通通訊社３日專訊》中國證監會昨日（２日）召開２０２３年系統工作會議，提出五

個方面，做好資本市場改革發展穩定工作，首要任務就是全力以赴抓好全面實行股票發行註冊制

改革；要大力推進公募ＲＥＩＴｓ常態化發行；穩妥有序化解私募基金、地方交易場所、債券違

約等重點領域風險；要推動提升估值定價科學性有效性，逐步完善適應不同類型企業的估值定價

邏輯和具有中國特色的估值體系。



＊深化與境外市場互聯互通，增強科創企業股債融資包容度＊



會議提出從以下五個方面，做好資本市場改革發展穩定工作：全力以赴抓好全面實行股票發

行註冊制改革。扎實細致做好制度規則制定修訂、在審企業平移、技術系統準備、監管轉型、廉

潔風險防控等工作，集全系統之力推動這項關乎資本市場全局的重大改革平穩落地。穩步推進資

本市場制度型開放，深化與境外市場互聯互通。

更加精準服務穩增長大局。增強股債融資、併購重組政策對科創企業的適應性和包容度。大

力推進公募ＲＥＩＴｓ常態化發行。在服務民營經濟、中小企業、促進房地產平穩健康發展、支

持平台經濟等重點領域和薄弱環節，推出更多務實舉措。

統籌推動提高上市公司質量和投資端改革。深入實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動

方案，推動權益類基金高質量發展，引導更多中長期資金入市。

堅守監管主責主業。圍繞全面實行註冊制後的市場秩序和生態塑造，加強各條線監管力量統

籌，提升監管效能，推動各類市場主體依法合規穩健經營，督促行業機構完善合規內控和激勵約

束機制、加強從業人員管理，嚴厲打擊違法違規活動。

鞏固防範化解重大金融風險攻堅戰持久戰成效。加強綜合研判和前瞻應對，穩妥有序化解私

募基金、地方交易場所、債券違約等重點領域風險，協同打擊金融亂象，淨化市場生態。



＊穩步提高直接融資比重，聚焦支持科技創新＊



會議指出從六方面建設中國特色現代資本市場，一要穩步提高直接融資比重。聚焦支持科技

創新這個關鍵，統籌多層次市場體系建設，統籌股市和債市協同發展，統籌一二級市場動態平衡

，進一步暢通「科技－產業－金融」良性循環。

二要推動培育體現高質量發展要求的上市公司群體。圍繞建設現代化產業體系，切實落實「

兩個毫不動搖」，完善市場化激勵約束機制，增強推動上市公司質量提升的合力，大力提高對各

種所有制、不同類型、不同規模企業的服務能力。

三要推動提升估值定價科學性有效性。深刻把握中國的產業發展特征、體制機制特色、上市

公司可持續發展能力等因素，推動各相關方加強研究和成果運用，逐步完善適應不同類型企業的

估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系，更好發揮資本市場的資源配置功能。

四要進一步健全資本市場風險防控長效機制。高度關注各類金融風險的關聯性、系統性，強

化跨市場跨行業跨境風險防範化解，不斷完善資本市場風險預防預警處置問責制度體系。

五要更好保護中小投資者合法權益。推動加強行政執法、民事賠償、刑事追責的機制銜接，

暢通投資者維權救濟渠道。

六要加快打造「治理、生態、文化」三位一體的資本市場軟實力。把加強黨的領導和行政監

管、行業自律、市場自治更好結合起來。（ｅｗ）

