【註冊發行】交銀國際：今年Ａ股ＩＰＯ募資料增６％至６２００億

《經濟通通訊社３日專訊》交銀國際發表報告指出，本次全面推進註冊制改革的重點在滬深
交易所主板，從主板定位來看，主要服務大盤藍籌。主板註冊制改革主要內容是發行上市條件更
加包容，發行定價和交易制度較此前有所變化。預計２０２３年ＩＰＯ募資額增長６％至
６２００億元。
報告又指，註冊制的推行有利於提升投行業務的市場集中度。維持行業同步評級。建議關注
受益於註冊制改革，投行業務競爭優勢突出的券商。（ｃｔ）
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