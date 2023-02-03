《神州縱橫－凌昆》優質發展是中國唯一選擇

《神州縱橫》中共二十大強調優質發展，其實近十年當局已不斷提倡發展模式由重量轉向重

質。到今天更是別供選擇：擴量只能通過提質來實現，簡單擴量以填需求真空的日子已過去。今

後如何提質成了推動發展的核心問題。



＊須有高效及平衡發展＊



當前中國正處內外交困局面，外面環球不景再加上美國對華打壓日甚，對外開放阻力增加，

必須加快提升競爭力，國內正值結構性調整，許多產業面臨市場初步飽和，繼續發展只能由提質

換代來爭奪更新及高端市場。這樣便令由提質來擴量成了唯一選項。顯然政策上也須配合，當前

各類補貼措施包括消費券、減免稅費及降息降準增貸等，都是刺激增量的急功近利辦法，與提質

無關。但只怕急功不成後患不絕，成了飲鴆止渴之舉。且看西方（美歐日等）持續力推大財赤大

量寬等政策，結果如何有目共睹，中國會否又同走絕路？最怕擴量不成又干擾了提質兩頭皆空。

另方面必須更深入探討如何提質。綜合各方意見這必須包含以下各點：（一）持續提升經濟整體

效率以獲最大效益。（二）持續提升人民生活水平及質素，實現以民為本發展。（三）要素（人

財物等）見充分利用而其質素不斷提升。（四）科技及管理水平不斷提升。（五）經濟結構持續

優化，產業不斷升級換代。（六）平衡發展，各地區、城市、行業之間減少差距，生產與生態環

境恰當協調實行綠色發展。（七）經濟與社會、政治體制間要協調並進，此乃更廣義的平衡發展

。特別要促進公平公正，促成共富以減貧富懸殊乃重中之重。



＊必須提升全要素生產率＊



以上各點說易行難，需有全面性的長遠規劃及施政。無論如何提升經濟效益乃優先目標，其

他事務均須以此為基礎更不能相逆。衡量經濟效益有一個指標尤須重視：全要素生產率

（ＴＦＰ）的水平及增長趨勢。ＴＦＰ乃勞力、資本及自然資源以外的剩餘要素，包含了其他要

素質素提升、科技與管理進步及體制優化等項目。發達國早已形成了ＴＦＰ增長作為ＧＤＰ增長

主要貢獻者的發展模式，代替了以增加勞力及資本等為主導，也就是實現了由

Ｅｘｔｅｎｓｉｖｅ Ｇｒｏｗｔｈ轉向Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ Ｇｒｏｗｔｈ的模式轉換。中國

當前也必須走上此路，主因是各種要素供給制約日大：（一）人口老化導致勞力增量及總量下跌

。（二）債負重槓桿高，發貸推發展之路難行而股市又不成熟。（三）人均自然資源包括農地本

已偏低，現更難跟上高水平發展需要，入口依賴日增。顯然，中國要達致２０３５年成為中等發

達國的目標，必須有足夠的ＧＤＰ增長，而這只能靠加快提升ＴＦＰ增幅，除此外別供選擇。中

國能否做到此點乃現代化強國建設關鍵所在。《資深評論員 凌昆》



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