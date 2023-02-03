【人行操作】人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億

《經濟通通訊社３日專訊》為維護月末流動性平穩，人民銀行今日開展２３０億元（人民幣
．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平為２％。今日有３１９０億元１４天逆回購到期，單
日淨回籠２９６０億元。
本周共有１６０８０億元１４天期逆回購到期，公開市場本周累計淨回籠７２００億元。計
及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。
（ｃａ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|香港要聞02/02/2023
【預算前瞻】總商會倡派不少於五千元消費券 延長還息不還本計劃
|香港要聞02/02/2023
【通關復常】李家超：本港已無縫與世界接軌 將免費派50萬張機票
|中國故事02/02/2023
《神州經脈》新股註冊制落地 商務部稱外貿環境嚴峻 滬指近平收
|財經熱話02/02/2023
美放緩加息兼遭高盛唱淡銀行股下挫 憧憬加息周期見頂地產股造好
|中國故事02/02/2023
A股註冊制面面觀：增市場化促融資 制度待完善或生亂象
|財經熱話02/02/2023
新能源車企上月銷量全下滑 今年政府補貼退場業績堪憂博唔過？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰