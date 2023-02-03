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03/02/2023 09:28

【人行操作】人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億

　　《經濟通通訊社３日專訊》為維護月末流動性平穩，人民銀行今日開展２３０億元（人民幣
．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平為２％。今日有３１９０億元１４天逆回購到期，單
日淨回籠２９６０億元。
　　本周共有１６０８０億元１４天期逆回購到期，公開市場本周累計淨回籠７２００億元。計
及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。
（ｃａ）
　

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