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03/02/2023 13:38

【ＦＯＣＵＳ】「３Ａ」放榜光環隕，未來聚焦兩關鍵字

　　【ＦＯＣＵＳ】當暮色降臨，再鼎沸的笙歌都終將沉寂。三大科技巨擘蘋果（Ａｐｐｌｅ）
、谷歌（Ａｌｐｈａｂｅｔ）、亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）周四（２日）揭盅去年第四季業績，全
數光環隕落。業績會上的關鍵字有二，「成本」和「ＡＩ」。
　
＊蘋果營收６年首縮水，谷歌廣告跌＊
　
　　音樂結束了嗎？在這一刻，恐怕是的。全球市值一哥蘋果公布，第四季營收１１７１﹒５億
美元，按年降５﹒５％，為２０１６年以來首次見負；受強勢美元、中國供應鏈中斷、整體宏觀
經濟環境三因素拖累，ｉＰｈｏｎｅ收入別按年跌逾８％，同為過去兩年來首見。
　　再看近日遭ＣｈａｔＧＰＴ狙擊的谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ，第四季營收７６０﹒５億
美元，按年升１％，為公司史上第三慢；其中，「現金牛」廣告收入按年降３﹒６％，跌幅僅次
２０２０年第二季的８％，ＹｏｕＴｕｂｅ收入更連續兩季縮水，按年跌７﹒８％。
　　至於市值排名全球第五的亞馬遜，第四季營收１４９２億美元，按年升９％，亦為公司史上
第三慢；更顯寒意的是２０２２年虧損２７億美元，為２０１４年以來首次。
　
＊回歸關注成本，矽谷勢變「腦谷」＊
　
　　大流行初期推動的需求海嘯不再，疊加廉價資金環境徹底逆轉，以光鮮、慷慨著稱的科技巨
無霸們，回歸關注成本。就在上個月，亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ相繼宣布擬裁員　１﹒８萬、
１﹒２萬人，分別約佔員工總數５％、６％。即使是將裁員稱為最後手段的蘋果，首席執行官庫
克亦稱，將非常嚴格管理成本，減少某些領域的招聘。
　　去年１１月即宣布裁員１﹒１萬人的Ｍｅｔａ，首席執行官扎克伯格繼呼籲員工「回歸鬥志
昂揚的文化」後，周三再喊出讓２０２３年成為「效率年」、「實施更嚴格成本控制」。
　　科技巨頭面對的勁敵，除了經濟放緩、利息高企、競爭者眾，更有一個愈來愈具威脅的無形
對手－－ＡＩ。深知其苦的首推谷歌，首席執行官　Ｓｕｎｄａｒ　Ｐｉｃｈａｉ昨日於業績會
就透露，計劃很快推出帶有搜索功能的ＬａＭＤＡ聊天機器人語言模型。庫克同日指，ＡＩ是蘋
果的主要關注點，其最終將影響人們擁有的「每一種產品和服務」。
　　當矽谷人紛紛將「Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ」改稱為「Ｃｅｒｅｂｒａｌ　
Ｖａｌｌｅｙ（Ｃｅｒｅｂｒａｌ有關大腦）」、「Ｂａｙｅｓ　Ｖａｌｌｅｙ（Ｂａｙｅｓ有
關條件機率）」，舊黃金時代結束，更美好新世界在前？

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