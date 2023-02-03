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03/02/2023 10:02

【內房困局】華夏幸福境外債重組，發低息新債交割

　　《經濟通通訊社３日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）公布４９﹒６億美元境外債重組
方案。根據方案，發行人將原債券註銷，以發行存續期長達８年的低息新債券（包括新債券１、
２、３及零息債券）向債權人分配的方式實施重組交割；未來償還新發行債券的方式則包括特定
資產出售贖回、「幸福精選平台」股權抵償等。
　　華夏幸福稱，其間接全資子公司ＣＦＬＤ（ＣＡＹＭＡＮ）ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＬＴＤ
。發行的新債券１、２、３，發行日均為２０２３年１月３１日，存續期限均「自重組生效日起
８年」，存續期利息則為每年２﹒５厘。其中，原債券的４６﹒７％將以新債券１及現金提前償
付的方式交割或支付。其中新債券１發行金額約２２﹒０３億美元，現金提前償付部分合計為
１﹒１３億美元。
　　此外，原債券截至重組生效日應計未付利息將以零息債券交割，發行金額２﹒６８億美元。
　　華夏幸福稱，截至重組生效日１月３１日，原債券的持有人中，共有持有面值４６﹒８２億
美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件後獲得新債券分配。（ｃａ）

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