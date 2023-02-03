【恒大困局】許家印主持會議，優惠促銷４５８個樓盤，發考核任務

《經濟通通訊社３日專訊》據內地媒體報道，恒大集團（０３３３３）主席許家印周四（２
日）主持恒大集團營銷會議，要求做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務。
恒大集團今日公布，將對全國４５８個樓盤推行優惠促銷活動，其中包括大量現房，這
４５８個樓盤涵蓋包括住宅、商鋪和車位等。２０２２年，恒大集團累計交樓超過３０萬套。
（ｃａ）
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