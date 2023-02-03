【外圍經濟】德國１０年期國債孳息率創２０１１年來最大跌幅

《經濟通通訊社３日專訊》投資者押注歐洲央行將放慢貨幣緊縮步伐，德國１０年期國債孳

息率下跌２３個基點至２﹒０６厘，創下２０１１年以來的最大單日跌幅。

此外，丹麥央行宣布加息０﹒３５厘至２﹒１厘，較歐洲央行加息０﹒５厘的幅度小。

分析指，丹麥克朗匯率偏強，通過稍微加息可以減輕克朗的一些壓力。丹麥央行在另一份聲

明中表示，已在１月份向市場拋售了１３２億克朗（１９億美元）以削弱其貨幣。（ｒｃ）

