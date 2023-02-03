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03/02/2023 11:48

【外圍經濟】特斯拉或很快宣布在墨西哥進行投資

　　《經濟通通訊社３日專訊》墨西哥外交部長埃布拉德（Ｍａｒｃｅｌｏ　Ｅｂｒａｒｄ）表
示，隨著該國致力於擴大基礎設施和可再生能源供應，預計特斯拉將很快宣布在墨西哥進行投資

　　埃布拉德表示，墨西哥政府一直與特斯拉合作，幫助其尋找在該國建廠的地點，該公司已經
考察了多個地點，不過他拒絕透露項目細節。
　　特斯拉發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

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