【外圍經濟】美ＦＢＩ正調查交易軟件公司ＩＯＮ遭黑客攻擊之案件

《經濟通通訊社３日專訊》知情人士透露，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正在調查交易軟件公

司ＩＯＮ Ｔｒａｄｉｎｇ ＵＫ遭到網絡攻擊的案件，該網絡攻擊擾亂了全球衍生品交易。

知情人士表示，ＦＢＩ聯絡了ＩＯＮ的高層，並正在調查這次攻擊對客戶的影響。此外，英

國監管機構亦開始調查。

ＩＯＮ發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

