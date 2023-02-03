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03/02/2023 14:53

【外圍經濟】美ＦＢＩ正調查交易軟件公司ＩＯＮ遭黑客攻擊之案件

　　《經濟通通訊社３日專訊》知情人士透露，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正在調查交易軟件公
司ＩＯＮ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ＵＫ遭到網絡攻擊的案件，該網絡攻擊擾亂了全球衍生品交易。
　　知情人士表示，ＦＢＩ聯絡了ＩＯＮ的高層，並正在調查這次攻擊對客戶的影響。此外，英
國監管機構亦開始調查。
　　ＩＯＮ發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

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