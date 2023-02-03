【國際要聞】以色列及蘇丹將簽署和平協議

《經濟通通訊社３日專訊》以色列外交部長科恩（Ｅｌｉ Ｃｏｈｅｎ）周四（２日）出人

意料地訪問蘇丹，兩國表示正在採取措施實現關係正常化。

訪問結束後，科恩表示，目標是在今年較後時間與蘇丹簽署和平協議，目前尚不清楚將在哪

裏簽署。在早些時候的聲明中，以色列外交部曾暗示有意在美國華盛頓簽署。

科恩認為以色列和蘇丹之間的和平協議將促進地區穩定，並有助於以色列的國家安全。

（ｒｃ）

